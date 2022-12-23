За один час на ямальских трассах пострадали пять человек, среди которых и беременная женщина

Фото: МЧС России по ЯНАО

На ямальских трассах вновь произошло несколько жутких ДТП, но в этот раз, к счастью, без смертельных исходов.

Так, в 09:17 на 290 километре автодороги Сургут - Салехард столкнулись «Hyundai Solaris» и «Mazda». В результате этого пострадали пять человека - двое мужчин и две женщины, одна из которых оказалась беременна. Всем им оказана медицинская помощь.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Второе ДТП случилось в 09:53 на 36 километре автодороги Ноябрьск - Карамовский пост. Там столкнулись автомобили «Lada», «Mitsubishi», «УАЗ Патриот» и «Газель». В аварии пострадал 55-летний водитель «Mitsubishi». Его экстренно доставили в больницу и передали в руки медикам.

Сейчас на местах ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Кстати, в ГИБДД призвали северян воздержаться от поездок по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, так как из-за метели сильно обострилась аварийная обстановка.