Энергетики оценили техническое состояние ЛЭП на Ямале

Фото: Наталья Юсупова, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» оценили техническое состояние более 4 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 6-110 кВ в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе профилактических мероприятий выявлено 11 поврежденных опор, замена которых будет произведена в будущем году.

Для снижения рисков нарушения работы энергообъектов около 80 специалистов компании выполнили визуальный осмотр и тепловизионный контроль ЛЭП в Пуровском, Надымском и Ямальском районах. Мероприятия проводились с использованием транспорта высокой проходимости, в том числе КАМАЗов и вездеходов ТРЭКОЛ.

Отметим, что порывы ветра на Ямале достигают 30 м/с, а столбик термометра зимой опускается ниже 40 градусов. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения объектов нефтегазовых предприятий и жителей ЯНАО, в том числе крупных городов - Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.