Число заболевших коронавирусом на Ямале 23 декабря 2022 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 936.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровело 26 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлено 7 409 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 192. Всего в стране зарегистрировано 21 750 711 случаев. Излечились от коронавируса 8 275 человек, скончались - 57.