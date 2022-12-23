Фото: пресс-служба губернатора

В аэропорту Нового Уренгоя обслужили миллионного пассажира. Как сообщили в пресс-службе губернатора, им оказалась Надежда Герганова, отправившаяся с дочерями в отпуск в Тюмень на самолете авиакомпании «Ямал».

Северянке вручили подарки от аэропорта и авиакомпании, а присоединившихся к празднованию пассажиров угостили большим тортом.

- Это событие - полная неожиданность для меня и моей семьи. Я часто летаю из нашего аэропорта, а сегодня - такая удача! Я счастлива, с удовольствием воспользуюсь подарками от аэропорта и авиакомпании, - сообщила Надежда Герганова.

Как отметил исполнительный директор аэропорта Роман Бочков, один миллион пассажиров - высокий результат.

- Особенно примечательно, что мы достигли его, обслуживая пассажиров еще в старом аэровокзале, буквально накануне переезда в новый терминал. Эта планка стала символической точкой в работе действующего зала, индикатором того, что новый терминал построен очень своевременно. Сегодняшний показатель является результатом планомерной работы, которая все последние годы ведется в аэропорту по улучшению сервиса, развитию инфраструктуры, созданию максимально комфортных условий для авиаперевозок, - сказал он.