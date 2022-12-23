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Ямальские врачи провели в уходящем году 19 тысяч телемедицинских консультаций. Благодаря налаженной связи медики могут оперативно устанавливать диагнозы в сложных ситуациях, назначать и корректировать лечение.

Крупные телемедицинские центры в регионе расположены в больницах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, а также Новоуренгойском психоневрологическом диспансере и окружном СПИД-Центре. В этом году они выходили на связь с коллегами внутри региона более 10 тысяч раз. В остальных медучреждениях с начала года насчитывается порядка четырех тысяч телеконсультаций.

С федеральными медицинскими центрами ямальские медики проводили телеконсультации более пяти тысяч раз. Чаще всего они обсуждали тактику ведения тяжелых пациентов с Московским медицинским университетом имени И.М. Сеченова и центром имени Е.Н. Мешалкина, Федеральным центром нейрохирургии, национальным медцентром имени В.А. Алмазова и центром онкологии имени Н.Н. Блохина.

- С развитием цифрового здравоохранения, особенно в связи с последствиями пандемии, дистанционное лечение стало популярным подходом в здравоохранении. Есть случаи, когда второе мнение имеет особую важность, а правильно выбранная коллегиальная тактика ведения и лечения пациента, даже в сложных случаях, дает шанс на благоприятный исход, - отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.