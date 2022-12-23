«Обновление дорог и ввод домов»: главы Лабытнанги озвучила планы и перспективы на 2023 год

Фото: администрация Лабытнанги

Глава Лабытнанги Марина Трескова обозначила планы и перспективы на 2023 год.

Так, в юбилейный для городского округа год планируется ввести в эксплуатацию четыре дома, трансформаторную подстанцию и котельную. Провести реконструкцию двух общественных пространств, проложить новые и обновить старые дороги, а также инженерные сети. Траты на это уже заложены в бюджете, который составляет 11 миллиардов рублей.

Что касается перспектив: губернатор Дмитрий Артюхов связывает с Лабытнанги крупные инвестиционные проекты. Муниципалитету предстоит стать туристическим кластером - местом притяжения гостей региона.

Также Марина Трескова отметила, что сейчас на Ямале приобретает большое значение создание современной логистической схемы для освоения новых месторождений. А в порту Лабытнанги, как раз, сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути.