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НовостиНовый год23 декабря 2022 6:58

Шаман Ероко представляет Салехард на всероссийском слете Дедов Морозов в Новосибирске

Подобное мероприятие проходит впервые
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Белый шаман Ероко отправился в Новосибирск, чтобы представить окружную столицу на всероссийском слете Дедов Морозов. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим, что подобное мероприятие проходит впервые. Оно организовано в рамках проекта «Новогодняя столица России», которой Новосибирск был объявлен в прошлом году.

Среди гостей - главный Дед Мороз России из Великого Устюга, зимний волшебник Якутии Чысхаан, Деды Морозы из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Горно-Алтайска, Пензы, Кургана, Якутска, Феодосии и другие.

С 22 по 25 декабря салехардский Ероко вместе с другие волшебники примет участие в открытии главной елки Новосибирска и самого длинного катка России, станет героем шоу Дедов Морозов, а также сразится в настоящей зимней битве снежками с коллегами-старцами и всеми желающими жителями города.