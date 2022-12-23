Шаман Ероко представляет Салехард на всероссийском слете Дедов Морозов в Новосибирске

Фото: администрация Салехарда

Белый шаман Ероко отправился в Новосибирск, чтобы представить окружную столицу на всероссийском слете Дедов Морозов. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим, что подобное мероприятие проходит впервые. Оно организовано в рамках проекта «Новогодняя столица России», которой Новосибирск был объявлен в прошлом году.

Среди гостей - главный Дед Мороз России из Великого Устюга, зимний волшебник Якутии Чысхаан, Деды Морозы из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Горно-Алтайска, Пензы, Кургана, Якутска, Феодосии и другие.

С 22 по 25 декабря салехардский Ероко вместе с другие волшебники примет участие в открытии главной елки Новосибирска и самого длинного катка России, станет героем шоу Дедов Морозов, а также сразится в настоящей зимней битве снежками с коллегами-старцами и всеми желающими жителями города.