В Муравленко из-за роста заболевших гриппом и ОРВИ всех школьников перевели на дистант

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В Муравленко из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ всех школьников перевели на дистант. Об этом сообщила глава города Елена Молдован во время вчерашнего прямого эфира.

Кстати, по этой же причине под запрет попали и новогодние мероприятия для детей, запланированные с 22 по 28 декабря. При этом, как отметила глава, отмененные утренники проведут в другие даты.

А вот детские сады продолжают работать в прежнем режиме, но в них усилены меры предосторожности.

Напоминаем, что заболеваемость растет и в других. Так, школьники в Надымском районе и Новом Уренгое учатся дистанционно с 20 декабря. У последних, к слову, данная учебная неделя - последняя.