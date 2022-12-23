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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 5:55

Подросток из Ульяновской области хотела накупить товаров на 94 тысячи рублей по карте муравленковца

Но ничего не вышло
Марина Прохорова
Подросток из Ульяновской области хотела накупить товаров на 94 тысячи рублей по карте муравленковца

Подросток из Ульяновской области хотела накупить товаров на 94 тысячи рублей по карте муравленковца

Фото: Вера Зенина

В Муравленко вынесли приговор 16-летней девушке из Ульяновской области, задумавшей совершить преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В марте 2022 года она увидела в интернете рекламу, в которой говорилось о возможности купить товары онлайн, используя чужие банковские карты и счета. Следуя инструкции и получив перечень банковских счетов с CVD-кодами, девушка выбрала реквизиты карты, принадлежащие жителю Муравленко, и совершила оплату выбранного товара на сумму более 94 тысяч рублей. Однако покупку девушка так и не поучила, поскольку заказ был аннулирован, а банк отклонил операцию, - прокомментировали в ведомстве.

Потерпевшему мог быть причинен материальный ущерб, который для него, с учетом состояния здоровья и уровня дохода, является значительным.

В итоге суд поместил девушку под надзор родителей. Им предписано тщательный и регулярно контролировать поведение дочери, а также устранять условия, способствующие ее преступному поведению.