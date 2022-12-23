Подросток из Ульяновской области хотела накупить товаров на 94 тысячи рублей по карте муравленковца Фото: Вера Зенина

В Муравленко вынесли приговор 16-летней девушке из Ульяновской области, задумавшей совершить преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В марте 2022 года она увидела в интернете рекламу, в которой говорилось о возможности купить товары онлайн, используя чужие банковские карты и счета. Следуя инструкции и получив перечень банковских счетов с CVD-кодами, девушка выбрала реквизиты карты, принадлежащие жителю Муравленко, и совершила оплату выбранного товара на сумму более 94 тысяч рублей. Однако покупку девушка так и не поучила, поскольку заказ был аннулирован, а банк отклонил операцию, - прокомментировали в ведомстве.

Потерпевшему мог быть причинен материальный ущерб, который для него, с учетом состояния здоровья и уровня дохода, является значительным.

В итоге суд поместил девушку под надзор родителей. Им предписано тщательный и регулярно контролировать поведение дочери, а также устранять условия, способствующие ее преступному поведению.