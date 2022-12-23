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Следователи Нового Уренгоя заинтересовались нападением стаи собак на местного жителя, которое произошло 21 ноября. Как пояснили в ведомстве, на данный момент организована доследственная проверка, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, в ночь на 22 декабря стая собак причинила телесные повреждения в виде укушенных ран мужчине 1977 года рождения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц городской администрации и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.