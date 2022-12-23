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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 5:06

Следователи Нового Уренгоя заинтересовались нападением стаи собак на местного жителя

Организована доследственная проверка
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Следователи Нового Уренгоя заинтересовались нападением стаи собак на местного жителя, которое произошло 21 ноября. Как пояснили в ведомстве, на данный момент организована доследственная проверка, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, в ночь на 22 декабря стая собак причинила телесные повреждения в виде укушенных ран мужчине 1977 года рождения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц городской администрации и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.