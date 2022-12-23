Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги открылось движение по третьей полосе. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 9:00 на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открывается третья полоса. На данный момент движение доступно по трем полосам для всех видов транспорта общей массой до 20 тонн», - написано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.