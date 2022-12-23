В Год экологии в Салехарде убрали почти 60 свалок и высадили более тысячи деревьев

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде подвели итоги Года экологии. Как отметил заместитель главы города Андрей Барышников, добиться таких поразительных результатов удалось благодаря совместной работе жителей, предприятий и организаций.

Если в цифрах, то итоги следующие: в экоакциях участвовали свыше 23 тысяч человек, высажено 1 100 деревьев хвойных и лиственных пород, более 5 тысяч кустарников, ликвидировано 59 свалок.

Отдельное внимание было уделено очистке водоохранной зоны. Так, в рамках госконтракта выполнена расчистка 18 гектаров реки Полуй - на участке от дамбы до речного вокзала. В итоге удалось собрать и вывезти более 2 тысяч кубометров отходов.

Еще жители региона участвовали в региональном проекте «Чистый Ямал», были реализованы следующие инициативы салехардцев: установка контейнеров для раздельного накопления пэт-бутылок и алюминиевых банок, экоакции в районе зоны отдыха на реке Полябта, акция «С любовью к тундре!», акции по сбору макулатуры и посадке зеленых насаждений, открытие пункта сбора отработанных автомобильных покрышек, синтетических и минеральных масел.