Фото: администрация Салехарда

В Салехарде семьям мобилизованных начали выдавать универсальные скидочные карты. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Семьи мобилизованных и добровольцев начали получать скидочные карты. Сразу 40 салехардских предпринимателей предоставят им свои услуги. Благодарю их за оперативность и неравнодушие, - произнес градоначальник.

С помощью карты можно получить скидки на товары в продовольственных и непродовольственных магазинах, а также услуги медицинских, образовательных, развлекательных и спортивных центров.

- Преференции от салехардского бизнеса жены и матери военнослужащих получат благодаря слаженной работе администрации и предпринимателей. В канун Нового года это правильная и очень нужная мера. Спасибо, что вы с снами, - сказала председатель салехардского Совета семей военнослужащих Ольга Лалетина.

Для получения карты необходимо обратиться в информационно-методический центр НКО. При себе нужно иметь справку из военкомата и паспорт.