В Новом Уренгое иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 22 декабря на пересечении улиц Муравленко - 60 лет СССР в Ноябрьске.

- Около 12:46 водитель автомобиля «Mitsubishi» наехал на пешехода, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сообщается, что у пострадавшего переломом голени и закрытая черепно-мозговая травма.

Всего за пошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года - 4 735, в которых 32 человека погибли и 343 получили травмы, в том числе 43 ребенка.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.