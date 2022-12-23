На Ямале 23 декабря 2022 года будет снежно

Погода на Ямале на 23 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 23 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, в отдельных районах - метель. Ветер южный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -23...-28 градусов, при прояснении до -35, днем -20...-25 градусов, местами до -15.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -28 градусов, днем -24. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: