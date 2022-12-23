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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 1:52

На Ямале 23 декабря 2022 года будет снежно

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 23 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 23 декабря

Погода на Ямале на 23 декабря

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 23 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, в отдельных районах - метель. Ветер южный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -23...-28 градусов, при прояснении до -35, днем -20...-25 градусов, местами до -15.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -28 градусов, днем -24. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО