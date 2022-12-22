Для жителей Ямала улучшили качество голосовых вызовов в мессенджерах

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Специалисты МегаФона улучшили характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber, изменив алгоритмы управления трафиком. В момент общения абонент слышит максимально четкую речь, как будто собеседник находится рядом, при этом исключены обрыв и задержка звука.

Добиться такого эффекта помогает система DPI (Deep packet inspection). Она сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) выделяет во время телефонного разговора дополнительный ресурс, тем самым предоставляя более высокое качество.

Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии.

- Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Ежегодно голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5%, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах, из которых на первом месте находится WhatsApp, а на втором - Viber.

Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности - на основной линейке сотового оператора мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.

Отметим, что компания постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Так, абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. А еще в 2022 году МегаФон стал

первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI - технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры.