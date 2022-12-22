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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 10:22

Приуралец, воткнувший отвертку в шею собутыльника, проведет за решеткой 9 лет

В момент преступления мужчина был пьян
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Приуральском районе осудили 41-летнего жителя села Харсаим, который, обидевшись на слова приятеля, ударил его отверткойв шею. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 16 июня в гости к обвиняемому пришел его 53-летний приятель. Далее мужчины начали употреблять спиртное, а затем между ними завязалась ссора. Хозяин квартиры, обидевшись на сказанные в его адрес слова, нанес обидчику не менее трех ударов отверткой в область шеи, - прокомментировали в ведомстве.

Трагедии удалось избежать благодаря родственнику обвиняемого, который прибежал на шум и остановил драку. После этого раненому мужчине оказали своевременную медицинскую помощь.

В итоге суд приговорил северянина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.