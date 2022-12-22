В Тазовском построят современные медицинские отделения - инфекционное и туберкулезное

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В Тазовском появятся современные инфекционное и туберкулезное отделения. Как сообщили в пресс-службе губернатора, уже определен подрядчик, подписаны контракты на проектирование и строительство.

В новых отделениях предусмотрят приемный покой, одноместные и двухместные палаты, административные и служебно-бытовые помещения. А на территории объектов возведут дизель-генераторные установки, очистные сооружения, пожарные резервуары, контейнеры водоподготовки с насосной станцией пожаротушения и специальное ограждение.

Несмотря на внешние вызовы, обновление больничного комплекса в районном центре идет по плану: строительство нового педиатрического отделения вышло на финишную прямую. Также строится стационар на 46 мест с помещениями для санитарной авиации.

- Все объекты традиционно строим «под ключ», то есть снабжаем современной крупной и мелкой медицинской техникой, оборудованием, мебелью. По итогу жители получают объект, отвечающий современным протоколам оказания врачебной помощи, в том числе и высокотехнологичной, полностью готовый к немедленной работе, - прокомментировал заместитель руководителя «Дирекции капитального строительства ЯНАО» Алексей Подсезерцев.

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