В больнице Лабытнанги установили современный рентген-аппарат

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Для операционного блока больницы Лабытнанги закупили современную рентгеновскую систему типа С-дуга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Это цифровой аппарат с высоким разрешением изображения, что позволяет максимально четко видеть зону операции с минимальной дозой облучения. Его конструкция соединена подвижным С-образным элементом, благодаря которому снимки можно получить под любым углом.

- Целью использования передвижной рентген С-дуги является получение изображений оптимального качества при наименьшем дискомфорте для пациента в операционной, что позволяет избежать дальнейшего его травмирования. Такая аппаратура значительно сокращает время оперативных вмешательств, - прокомментировала главный врач Лабытнангской городской больницы Ирина Жежель.