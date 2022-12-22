В Ноябрьске появился аппарат для сбора ненужной тары из пластика и алюминия

Фото: администрация Ноябрьска

В самом крупном магазине Ноябрьска - «Ленте» - установили фандомат. Как пояснили в городской администрации, это умный аппарат, который собирает пустую пластиковую и алюминиевую тары.

Но это еще не все! Горожане, решившие сдать ненужные бутылки и банка, смогут не только внести свой вклад в сохранение северной природы, но еще и получить эко-бонусы. Их можно потратить у партнеров проекта, в кафе и электронных магазинах.

После заполнения фандомата оператору приходит сигнал, и предприниматель забирает тару для дальнейшей переработки.

Напоминаем, что 2022 год объявлен на Ямале Годом экологии. В вязи с этим местные власти и общественники сделали много хороших дел, например, убрали множество свалок. Но, невзирая на это, горы мусора попадаются все чаще. Так, минувшим летом в лесной зоне Ноябрьска обнаружили 27 стихийных свалок.

Как правило, образуются они из-за халатности некоторых граждан. Выявить виновников сложно, но, если вы вдруг увидели такого нарушителя, то нужно снять его на камеру и сообщить в полицию по телефону: 31-80-10. Также можно рассказать о нарушении в отдел экологии: 42-05-95.