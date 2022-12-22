Число заболевших коронавирусом на Ямале 22 декабря 2022 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 910.

При этом в больницы региона госпитализировано пять человек, выздоровел 41 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлен 7 451 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 212. Всего в стране зарегистрировано 21 743 302 случая. Излечились от коронавируса 9 243 человека, скончались - 54.