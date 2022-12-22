На территории пассажирского терминала Нового Уренгоя разогнали мобильный интернет

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Компания МТС развернула телеком-инфраструктуру на территории готовящегося к открытию пассажирского терминала в Новом Уренгое. Теперь гостям и пассажирам главной воздушной гавани Ямала доступен скоростной мобильный интернет до 150 Мбит/с.

Пользователи могут с комфортом выходить в Сеть внутри аэропорта, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа, а также на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади, где ожидается кратное увеличение гостей не только из близлежащих городов , но и других российских регионов.

- Высокое качество связи - это не только удобство, но и знак гостеприимства всем, кто приезжает на Север. Высокоскоростной мобильный интернет - это еще и мощный драйвер развития комплексной инфраструктуры для бизнеса - кафе, сувенирных магазинов, клининга и других специализированных служб, которые находятся в здании самого крупного аэропорта региона, - рассказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

Заместитель директора регионального департамента информационных технологий и связи Алексей Колпаков также отметил важность высокоскоростного интернета в новом терминале

- Открытие нового аэропорта в Новом Уренгое – одно из самых значимых событий в регионе. И мы рады, что совместно с телеком-операторами создаем прочный фундамент для развития цифровой инфраструктуры. Благодаря строительству сети ямальцы и гости округа могут беспрепятственно пользоваться современными цифровыми услугами.