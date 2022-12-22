Автобус, одетый в шапку Деда Мороза и украшенный огнями, проедет по улицам Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В преддверии Нового года в Салехарде украсили общественный транспорт. Как сообщили в городской администрации, большинство водителей сами проявили инициативу, развесив по салонам гирлянды и нарядившись в сказочных волшебников.

Но есть среди автобусов один особенный, который невозможно не заметить. Он одет в шапку Деда Мороза, а его кузов сказочно переливается яркими огнями.

Транспорт будет ходить каждый день по разным маршрутам, чтобы все смогли проехаться на нем и насладиться праздничной атмосферой.

- Городской транспорт - часть повседневной жизни салехардцев, поэтому обычно жители не обращают внимания на привычный дизайн и оформление. Думаю, что пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них, - поделился заместитель главы города Андрей Барышников.

Также к новогодним и рождественским праздникам в Салехарде украшают улицы, площади, здания магазинов, предприятий и организаций.