Власти Ноябрьска планируют избавиться от аварийного жилья к 2030 году

Фото: администрация Ноябрьска

Глава Ноябрьска Алексей Романов поделился в ходе прямого эфира планами по ликвидации аварийного жилья. По его словам, все работы завершатся к 2030 году.

- Есть программа - 2030, это своего рода план, каким мы видим город к 2030 году. К этому времени мы хотим избавиться от «авариек», - подчеркнул градоначальник.

Известно, что новые дома построят напротив пожарной части. Наброски, как будет выглядеть участок, уже есть.

Также Алексей Романов отметил, что в городе идет активное строительство коммерческого жилья - таунхаусов. Это шесть домов или 22 тысячи квадратных метров на ул. Северная и ул. Уренгойская.

Кроме того, в 2023 году планируется ввод в эксплуатацию пятиэтажного дома на 40 квартир по ул. Советская. Это тоже коммерческое жилье.

А еще в 2023 году начнется реконструкция привокзальной площади возле здания аэропорта.