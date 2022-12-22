Жителя Муравленко оштрафовали на 50 тысяч рублей за нападение на полицейского Фото: Вера Зенина

В Муравленко осудили 42-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 27 августа в отделение поступил звонок от местной жительницы, в котором она жаловалась на своего супруга. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, вел себя агрессивно по отношению к членам семьи.

- Прибывшие по ее вызову сотрудники потребовали от правонарушителя успокоиться и проследовать с ними в отделение полиции. Однако горожанин отреагировал на действия правоохранителей оскорблениями и напал на участкового, - прокомментировали в ведомстве.

После этого на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). А затем последовал суд, по итогам которого северянина приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.