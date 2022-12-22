Между Ноябрьском и СНТ «Мечта» запустят круглогодичный автобус

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Со следующего года между Ноябрьском и СНТ «Мечта» начнет курсировать круглогодичный автобус. Об этом сообщил глава города Алексей Романов во время прошедшего прямого эфира.

- Автобус в СНТ «Мечта» начнет ходить с начала 2023 года. Он будет курсировать круглый год, - подчеркнул градоначальник.

Отметим, что автобус № 11 будет возить пассажиров в дачный поселок и по выходным, и по праздничным дням.

Еще Алексей Романов сообщил, что с января в городе появится новый пассажирский маршрут №9, который свяжет ул. Гагарина и ул. 60 лет СССР. Также на нем можно будет доехать до Центральной городской больницы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьск и Новый Уренгой доставили 20 автобусов на газомоторном топливе. Новая техника поступила по программе лизинга.