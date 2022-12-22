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НовостиНедвижимость22 декабря 2022 4:15

В Губкинском обновили лыжную базу «Снежинка»

Здесь проведены масштабные работы
Марина Прохорова
Фото: Виктор Казарин, соцсети

Фото: Виктор Казарин, соцсети

В Губкинском обновили лыжную базу «Снежинка». На днях ее посетил первый заместитель председателя ЗакСобрания региона Виктор Казарин.

- Здесь проведены масштабные работы: установлено оборудование для занятий биатлоном, сцена, обустроена стартовая поляна. А зрители могут в мельчайших деталях наблюдать за гонками на большом светодиодном экране, - рассказал он.

Фото: Виктор Казарин, соцсети

Фото: Виктор Казарин, соцсети

Кроме того, на базе обновили освещение. До этого года оно было только на короткой дистанции в три километра. Этой зимой светло стало и на длинной трассе в пять километров - было установлено 170 опор.

А еще на территории появился свой медпункт.

- Обновление спортивных объектов - одна из приоритетных задач федеральной программы «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Но главное - это возможности для юных жителей приобщаться к спорту, а взрослым - вести здоровый образ жизни, - отетил Виктор Казарин.