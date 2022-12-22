Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В границах Ямала открылось движение по зимней автодороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Как отметили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент проезд разрешен для транспорта массой до 15 тонн.

При этом работы по устройству зимника на территории Югры продолжаются.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, так как это опасно для жизни.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.