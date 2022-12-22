На Ямале 22 декабря 2022 года похолодает до -41 градуса

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

В четверг, 22 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -31…-36 градусов, при прояснении до -41, по западу до -26. Днем -18…-23 градуса, местами до -33.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -27 градусов, днем -22. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: