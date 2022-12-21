На трассе Сургут - Салехард задержали пьяного водителя грузовика

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Сотрудники салехардской Госавтоинспекции задержали пьяного водителя грузовика. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 43-летний мужчина, ехавший из Харпа в Тюмень.

- На трассе Сургут-Салехард был остановлен грузовой автомобиль «Volvo», которым управлял нетрезвый водитель. Показания алкотестера составил 0,868 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, он выпивал и накануне, и во время поездки, - прокомментировали в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Кроме того, мужчина не проходил предрейсовый осмотр, также у него отсутствовали диагностическая карта, карта тахографа и страховой полис ОСАГО.

При проверке водителя по базам данных удалось установлено, в течение года он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».