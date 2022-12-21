В Лабытнанги рецидивист хотел сбыть крупную партию наркотиков, но попался полицейским

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1991 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

- У задержанного изъяли несколько свертков с веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой более 20 граммов, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

После задержания злоумышленник пояснил полицейским, что в дальнейшем хотел сбыть наркотики, но не успел, так как был задержан правоохранителями.

Сейчас мужчин находится под арестом и обвиняется по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Ранее «Комсомольская права - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко задержали подростков, собиравшихся сбыть через тайники крупную партию наркотиков. Парни состояли в преступной группе.