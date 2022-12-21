Работники АО «Транснефть – Сибирь» провели учебную тренировку на нефтеперекачивающей станции в ЯНАО

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело плановое комплексное учение в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции «Холмогоры» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Цель – оценить готовность сил и средств Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов (УМН) к действиям по локализации и ликвидации разливов на территории НПС, проверить порядок оповещения об угрозе возникновения ЧС.

По легенде после завершения профилактических работ по обслуживанию запорной арматуры на резервуаре в процессе заполнения произошёл разрыв по сварному шву нижнего пояса емкости. В результате произошло условное истечение нефти в каре резервуарного парка.

На месте были сосредоточены силы и средства подразделений нештатного и профессионального аварийно-спасательного формирований Ноябрьского УМН, а также добровольной пожарной дружины и объектовой пожарной команды НПС «Холмогоры».

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Участники тренировки провели практические мероприятия по локализации и ликвидации выхода нефти на территории производственной площадки НПС «Холмогоры». В том числе, по завершении работ по локализации был обеспечен сбор, временное хранение и транспортировка собранной «нефти». Было использовано нефтесборное оборудование вакуумного типа, передвижные насосные установки, шанцевый инструмент.

Условная нештатная ситуация в резервуарном парке НПС «Холмогоры» ликвидирована в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренфировочного мероприятия.

Проведение комплексных учений с персоналом подразделений и служб позволяет АО «Транснефть – Сибирь» своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.