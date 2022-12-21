Единую карту жителя Ямала можно будет использовать как проездной и абонемент в спортзал

Фото: пресс-служба губернатора

В следующем году Единая карта жителя Ямала дополнится новыми сервисами. Ее можно будет использовать в качестве читательского билета в библиотеке, проездного на городских маршрутах и абонемента в спортзал. Также к карте подключат сервис «Ямальское долголетие», разработанный для пенсионеров. Обо всем этом рассказал директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин.

- Единая карта жителя Ямала» запущена в марте текущего года. Это уникальный проект по предоставлению персональных мер поддержки северянам. Сегодня к сервису подключено около 3 500 жителей автономного округа, за девять месяцев работы с помощью карты было оказано более 87 тысяч услуг в сфере социального обслуживания населения, - прокомментировал глава ведомства.

Также в 2023 году к программе присоединится сервис «Электронный сертификат», на который семьям, при рождении второго ребенка, будут перечислятся 32 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на товары для малыша.

Кроме того, планируется, что будущие мамы и отдельные категории граждан смогут получать с помощью карты меры соцподдержки по обеспечению полноценным питанием, то есть без подачи заявления и личного приема.