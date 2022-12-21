Подросток из Ленинградской области создал фальшивый сайт и украл у надымчанки более 26 тысяч рублей

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В Надыме осудят 16-летнего парня из Ленинградской области, укравшего деньги у жительницы села Пангоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Молодой человек создал фейковую страницу сайта по продаже товаров. В конце марта на нее зашла потерпевшая. Не заподозрив обмана, она выбрала товар и ввела в приложении для оплаты данные своей банковской карты. Далее обвиняемый, отследив проделанную женщиной операцию, узнал ее реквизиты и, используя их, украл со счета более 26 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге следствие собрало достаточно доказательств вины парня. Сего его уголовное дело с обвинительным заключением находится в суде.

Добавим, что юноша обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).