Прожиточный минимум на Ямале в 2023 году увеличится более чем на тысячу рублей Фото: Вера Зенина

Стало известно, какой прожиточный минимум будет на Ямале в 2023 году. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте регионального правительства, сумма увеличится на 5,5% и составит 20 932 рубля.

«Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2023 год в расчете на душу населения - 20 923 рубля, для трудоспособного населения - 22 806 рублей, для пенсионеров - 17 994 рубля, для детей - 20 295 рублей», - говорится в документе.

Данное постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напоминаем, что сейчас средний размер прожиточного минимума в регионе равняется 19 832 рублям. Эта сумма была установлена в июле 2022 года.