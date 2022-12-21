Число заболевших коронавирусом на Ямале 21 декабря 2022 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 889.

При этом в больницы региона госпитализировано пять человек, выздоровели 35 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлено 7 442 человека с COVID-19, госпитализирован - 1 341. Всего в стране зарегистрирован 21 735 851 случай. Излечились от коронавируса 8 359 человек, скончались - 59.