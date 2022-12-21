Студентов Ямальского многопрофильного колледжа доставят домой на вертолете

Фото: пресс-служба губернатора

Для студентов Ямальского многопрофильного колледжа, проживающих в отдаленных поселках, организовали дополнительные вертолетные рейсы по маршруту Салехард - Антипаюта. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Уже сегодня, 21 декабря, домой на зимние каникулы отправятся 22 учащихся. После посадки в Антипаюте восемь человек улетят в Гыду, а три - в Тазовский. По окончании праздников отдохнувших учеников снова доставят к месту учебы в Салехард.

Ранее, чтобы приехать домой на каникулы, студенты из Гыды и Антипаюты должны были добираться через Новый Уренгой, откуда ехали в Тазовский и далее летели на вертолете.

- С просьбой организовать рейс для учащихся к нам обратились педагоги из Ямальского многопрофильного колледжа. Учитывая сложную транспортную схему, департамент предложил вариант перевозки для учащихся, проживающих в отдаленных поселках Тазовского района, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.