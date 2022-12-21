В Тазовском районе отец потерял сына на зимнике и даже не заметил этого

Фото: ГКУ «Ямалспас»

В ночь на 21 декабря ямальские спасатели, выехавшие в тундру на поиски человека, случайно обнаружили 12-летнего мальчика. Сани с ребенком находились посреди зимника, а взрослых вокруг не было.

- В 03:00 на 27 километре зимника были обнаружены сани без снегохода, в которых находился ребенок 2010 года рождения. По словам парня, его отец не заметил, как отцепились сани и поехал дальше, - рассказали в ГКУ «Ямалспас».

Фото: ГКУ «Ямалспас»

К счастью, эта история закончилась хорошо. Спустя 45 минут отец вернулся за сыном. Все это время мальчик отогревался салоне снегоболотохода.

После передачи ребенка родителю спасатели продолжили поиски пропавшего человека. Спустя время он был найден - оказалось, что у северянина сломался снегоход. Далее мужчину вместе с транспортом доставили на базу дорожной службы, где он остался чинить технику.

Напоминаем, что ранее ямалспасовцы помогли добраться до дома потерявшимся тундровикам. Тогда 14 человек, включая шестерых детей, выехали из Панаевска к себе в стойбище, но в назначенное время так и не добрались до чума.