В Ноябрьске две легковушки не поделили дорогу: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 20 декабря около дома №46 по ул. Республики в Ноябрьске.

- Около18:35 вечера водитель автомобиля «ВАЗ», поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу водителю «Hyundai», у которого было преимущество, в результате чего произошло столкновение транспортных средства, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Во время аварии пострадал пассажир иномарки. Его госпитализировали в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 4 709, в которых 32 человека погибли и 340 получили травмы, в том числе 43 ребенка.

Напоминаем, что также 20 декабря под Губкинском разбились водитель и пассажир легковушки. Машина, в которой они находились, столкнулась с большегрузом.