На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги закрыли движение по третьей полосе

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги закрыли движение по третьей полосе. Таким образом, проехать можно только по первым двум. Об этом рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 09:00 на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги закрывается для движения третья полоса. Движение будет осуществляться по первой и второй полосам для всех видов транспорта общей массой до 20 тонн, - написало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.