Глава Нового Уренгоя подарил велосипеды детям мобилизованного горожанина

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил велосипеды детям мобилизованного горожанина. Пожелания ребят попали на «Елку Заботы», откуда их и снял градоначальник.

- Ксюша и Даня мечтали о велосипедах. Сам люблю кататься, поэтому с удовольствием исполнил мечту ребят. Вместе ждем лета, чтобы опробовать технику. Папа Ксюши и Дани мобилизован, находится в зоне спецоперации. Ребята самостоятельные, у мамы первые помощники. Могут практически все: и посуду помыть, и яичницу с пельменями приготовить, - рассказал градоначальник.

Также Андрей Воронов подарил радиоуправляемых динозавров Коле и Вите Воробьевым. Их пожелания также были сняты с «Елки Заботы».

Фото: Андрей Воронов, соцсети

- Красивые и смышленые парни растут в хорошей семье, - отметил градоначальник.