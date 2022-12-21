В Губкинском главную площадку для празднования Нового года перенесли в Никольский сквер

Фото: Виктор Казарин, соцсети

Губкинский полностью готов к встрече Нового года. Одна из праздничных площадок развернулась в Никольском сквере. На днях ее посетил первый заместитель председателя ЗакСобрания региона Виктор Казарин.

- Там уже обустроили зимний городок, установили елку, праздничную иллюминацию и ледовые скульптуры. Однако главной сезонной достопримечательностью стал ретро-каток под открытым небом. А согреться можно в теплом пункте проката коньков и горячим кофе из автомата, - рассказал он.

Фото: Виктор Казарин, соцсети

Такую идею предложили сами жители. Прежде главная городская елка устанавливалась возле ДК «Олимп», но в этом году губкинцы пожелали перенести основную площадку для празднования в обновленный сквер.

Напоминаем, что в этом году в Губкинском построят четыре ледовых городка: у здания ДК «Нефтяник», в 14-м микрорайоне (на пересечении улиц Мира и Северного Счастья), в микрорайоне Пурпе (на улице Школьная) и в Пурпе-1 (в сквере напротив ДК «Газовик»).