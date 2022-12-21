Фото: Марина Трескова, соцсети

Семья из Лабытнанги получила жилищный сертификат на переезд в Ивановскую область. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- В преддверии Нового года исполняются мечты о собственном жилье у семьи Ущаповских. Всю жизнь Валентина Степановна проработала медицинской сестрой, а Виктор Васильевич - в пассажирском автотранспортом предприятии. Воспитали двух детей, теперь с удовольствием заботятся о внуках. В ближайших планах у супругов - переезд в Ивановскую область, - прокомментировала градоначальница.

Всего с начала года северяне получили 47 свидетельств на переселение.

Напоминаем, что окружная программа позволяет ямальцам перебраться в любой регион страны, оставив в прошлом аварийное жилье. Наиболее популярными местами для переезда являются Московская и Ленинградская области, Башкортостан, Краснодарский край и Крым.