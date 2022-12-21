Фото: Госавтоинспекция ЯНАО. Авария под Губкинском 20 декабря.

Только за последние четыре дня на ямальских дорогах погибли семь человек, а с начала года жертвами аварий стали уже 32 северянина, в том числе и один ребенок.

Например, 20 декабря под Губкинском скончались мужчина и женщина, чья машина выехала на встречку и столкнулась с большегрузом. А чуть раньше, 18 декабря, в Пуровском районе погибли пожилые супруги, также врезавшись в фуру.

В связи с этим региональная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Кроме того, не следует игнорировать дорожные знаки и совершать резкие маневры, особенно на поворотах.

- Необходимо помнить, что спешка и пренебрежение Правилами дорожного движения могут привести к печальным последствиям, - подчеркнули в ведомстве.