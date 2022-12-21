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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 1:51

На Ямале 21 декабря 2022 года в отдельный районах разыграется метель

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 декабря

Погода на Ямале на 21 декабря

Фото: Вера Зенина

В среду, 21 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью -29...-34 градуса, при прояснении до -40, по крайнему югу до -23. Днем -29...-34 градуса, по западу и крайнему югу -23...-28.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -26 градусов, днем -25. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО