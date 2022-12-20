В инфекционном отделении тазовской больницы маленьких пациентов кутают в верхнюю одежду из-за холода

Фото: «Любимый Тазовcкий», соцсети

Жительница Тазовского, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась в соцсетях на дикий холод в инфекционном отделении районной больницы. По словам северянки, она попала в медучреждение со своим грудным ребенком, однако для пребывания малыша там нет никаких условий.

- Температура в палате составляет около 16 градусов. Холодный воздух проходил через щели, которые были в стенах и потолке, и это при том, что на улице было -22 градуса, то есть не так-то и холодно. Чтобы ребенок не замерз, приходилось укутывать его в одеяла, а у кровати ставить обогреватель, что было весьма проблематично, поскольку малыш хотел ползать и ходить, но очень холодный пол не позволял этого, - жалуется женщина.

Фото: «Любимый Тазовcкий», соцсети

Кстати, сотрудники медучреждения сами советовали маме одевать ребенка потеплее, чтобы он не переохладился.

- Как-то зашла медсестра в палату и поинтересовалась, почему ребенок холодный, а затем посоветовала надеть ему шапочку и зимний комбинезон. Так заболевший ребенок и находился в палате одетый, как на прогулку, и укутанный одеялами, - подытожила северянка.

Кроме того, в палате не было детской кроватки. Из-за этого женщина даже не могла выйти в туалетную комнату, так как оставлять ребенка одного, на кровати без бортов, было опасно.

В комментариях к посту тазовчане единогласно поддержали землячку в ее недовольстве. Все, кто решил отписаться, рассказали, что условия в отделении и вправду ужасные, будь то сейчас или восемь лет назад.

Фото: «Любимый Тазовcкий», соцсети

Позже на жалобу отреагировали в региональном департаменте здравоохранения. Там сообщили, что в курсе произошедшего и уже приняли все необходимые меры.

- В помещениях поставили обогреватели, увеличили подачу центрального отопления, при необходимости пациентам выдают дополнительные одеяла. Сейчас температура в больнице составляет 22 градуса. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию, она на контроле у главного инженера больницы.

Также в ведомстве сообщили, что в течение следующих двух лет в Тазовском районе построят новое инфекционное отделение на одиннадцать коек.