Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области разбился 41-летний ямалец. По информации, предоставленной местной Госавтоинспекцией, ДТП произошло сегодня, 20 декабря, на 295-м километре трассы Тюмень-Омск (Ишимский район).

- По предварительным данным, водитель «SsangYong» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ». В результате аварии водитель внедорожника погиб, а большегруза - доставлен в больницу с тяжелыми травмами, - прокомментировали в ведомстве.

Выяснить подробности смертельного ДТП предстоит правоохранительным органам.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранее «Комсомолка» писала о том, что жительница Ямала погибла в массовой аварии на челябинской трассе, которую устроила сама. Девушка хотела совершить обгон, но потеряла управление.