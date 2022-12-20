Фото: Марина Трескова, соцсети

Из-за сильного ветра в Лабытнанги объявили штормовое предупреждение. В связи с этим глава города Марина Трескова дала поручение службам экстренного реагирования - перейти на усиленный режим работы.

- Ресурсники должны обеспечить работу аварийных бригад, - подчеркнула она.

Также градоначальница выразила озабоченность внеплановым отключением света, о котором жители пишут в соцсетях.

- Вижу ваши сообщения в социальных сетях по поводу внепланового отключения света. Разделяю с вами озабоченность сложившейся ситуацией, держу на особом контроле проведение восстановительных работ по каждому микрорайону, дому. Уверяю, энергетики работают в круглосуточном режиме и стремятся как можно быстрее их завершить, - сказала Марина Трескова.

Напоминаем, что при любых нештатных ситуациях горожанам следует звонить в ЕДДС по номеру 112.