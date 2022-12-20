В Новом Уренгое вахтовик, едва не зарезавший приятеля по пьяни, получил год колонии

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В Новом Уренгое осудили жителя Свердловской области, устроившего поножовщину. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе застолья он нанес своему коллеге-вахтовику несколько ранений, к счастью, не смертельных.

- В мае 2022 года в дежурную часть поступило сообщение из приемного отделения больницы, в котором говорилось о мужчине 2000 года рождения с проникающими ранениями грудной клетки. При проверке сотрудники полиции установили, что накануне потерпевший распивал алкоголь со своим коллегой. В какой-то момент они начали выяснять отношения, неожиданно ранее судимый мужчина 1995 года рождения взял нож и нанес обидчику несколько ударов в грудь, - прокомментировали в ведомстве.

Невзирая на полученные травмы, потерпевший смог добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Далее на злоумышленника завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», затем оно было расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением.

В итоге в декабре 2022 года мужчину приговорили к одному году в колонии строгого режима.