В Салехарде у арт-резиденции «Полярис» заливают новый каток

Фото: Алексей Титовский, соцсети

На радость салехардцев в городе откроется еще один каток. Как сообщил глава города Алексей Титовский, он расположится в одном из самых популярных мест - у арт-резиденции «Полярис».

«К выходным планируем закончить. И тогда любители покататься на коньках смогут оценить лед», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Также градоначальник рассказал, что в этом году была закуплена ледозаливочная машина. С ее помощью восстановить покрытие на кортах будет проще простого.

Те, у кого нет своих коньков, могут взять их напрокат в Ледовом дворце, расположенном по ул. Республики, 54.

График работы: понедельник - пятница с 17:00 до 19:30 и суббота - воскресенье с 12:30 до 19:30. Вернуть коньки надо до 21:00.